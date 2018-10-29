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Безбородько отличился шедевральным голом в воротах Мариуполя

27 октября 14:58 220 Читати українською
Безбородько отличился шедевральным голом в воротах Мариуполя
Денис Безбородько / Фото из соцсетей

В матче 13-го тура УПЛ нападающий Десны Денис Безбородько забил красивый гол в ворота Мариуполя.

В матче 13-го тура чемпионата Украины Мариуполь пожаловал в гости к черниговской Десне.

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Уже на 5-й минуте матча Денис Безбородко продемонстрировал, кто хозяин на поле. Нападающий Десны получил мяч на своей половине протянул его через центр и мощно пробил из-за пределов штрафной в дальнюю девятку.

У голкипера не было шансов спасти команду.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Украина13 тур

Десна - Мариуполь: Суббота 27 октября 2018

Десна
Матч окончен
2 : 0
Мариуполь
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