Безбородько отличился шедевральным голом в воротах Мариуполя

В матче 13-го тура УПЛ нападающий Десны Денис Безбородько забил красивый гол в ворота Мариуполя.

В матче 13-го тура чемпионата Украины Мариуполь пожаловал в гости к черниговской Десне.

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Уже на 5-й минуте матча Денис Безбородко продемонстрировал, кто хозяин на поле. Нападающий Десны получил мяч на своей половине протянул его через центр и мощно пробил из-за пределов штрафной в дальнюю девятку.

У голкипера не было шансов спасти команду.