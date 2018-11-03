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Наполи разнес Эмполи

2 ноября 23:37 12 Читати українською
Наполи разнес Эмполи
Мертенс отметился забитым голом / Соцсети

В матче 11 тура Серии А Наполи дома разобрался со скромным Эмполи. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Наполи удачно начал матч и уже на 9 минуте вышел вперед в счете благодаря голу Инсинье. А уже к перерыву Мертенс удвоил преимущество неаполитанцев. Капуто после перерыва отыграл один мяч, однако Мертенс снова увеличил разрыв между командами. Милик после выхода на замену сделал счет разгромным, а в компенсированное время Мертенс оформил хет-трик.

Благодаря этой победе Наполи набрал 25 пунктов и приблизился к Ювентуса, Эмполи с 6 очками остался в зоне вылета.

Чемпионат Италии 2018/19, 11 тур

Наполи – Эмполи – 5:1

Голы: Инсинье, 9, Мертенс, 38, 64, 90+3, Милик, 90 – Капуто, 58

Италия11 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполи - Эмполи: Пятница 02 ноября 2018

Наполи
Матч окончен
5 : 1
Эмполи
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