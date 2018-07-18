Мартинес: Сейчас подходящее время для ухода Азара с Челси

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что сейчас наиболее своевременный момент для ухода Эдена Азара с Челси.

"Футболистам нужны новые вызовы и новые проекты. Пожалуй, сейчас подходящее время для ухода Азара с Челси.

Удивлюсь, если "аристократы" не получали больших предложения по трансферу Азара. Возможно, сейчас для Эдена лучшее время попробовать что-то новое.

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Он опытный игрок с лидерскими качествами, его игра основана на таланте. Азар мог бы работать над новым проектом где угодно в мире. Он переживает лучший момент в карьере и подошел бы любой команде мира", – рассказал Мартинес в эфире испанского радио Cardena Ser.

Отметим, Азаром начал активно интересоваться мадридский Реал после продажи Роналду в Ювентус.

Напомним, Мартинес во главе сборной Бельгии выиграл бронзовые медали ЧМ-2018.

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