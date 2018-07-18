Мартінес: Зараз слушний час для відходу Азара з Челсі

Наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес вважає, що зараз найбільш вчасний момент для відходу Едена Азара з Челсі.

Футболістам потрібні нові виклики і нові проекти. Мабуть, зараз слушний час для відходу Азара з Челсі.

Здивуюсь, якщо "аристократи" не отримували великих пропозиції щодо трансферу Азара. Можливо, зараз для Едена найкращий час спробувати щось нове.

Челсі не хоче продавати Азара в Реал

Він досвідчений гравець з лідерськими якостями, його гра заснована на таланті. Азар міг би працювати над новим проектом будь-де в світі. Він переживає найкращий момент в кар'єрі і підійшов би будь-якій команді світу", – розповів Мартінес в ефірі іспанського радіо Cardena Ser.

Відзначимо, Азаром почав активно цікавитись мадридський Реал після продажу Роналду в Ювентус.

Нагадаємо, Мартінес на чолі збірної Бельгії виграв бронзові медалі ЧС-2018.

Азар погодився перейти у Реал