Азар согласился перейти в Реал

Сборная Украины — 22:27 324
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Украина U-19 победила Францию в 1 туре группового этапа Евро-2018
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Дебют Ярмоленко за Вест Хэм – видео лучших моментовАнглия — 16:03 894
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Зинченко отправился с Манчестер Сити на турне в США, несмотря на слухи о трансфере в другой клубАнглия — 15:47 231
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ЧМ-2018: ФСБ России угрозами заставила Хорватию извиниться за слова "Слава Украине", – СМИЧМ 2018 — 14:05 1127
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ЧМ-2018: в Париже прошел парад в честь победы Франции – лучшие мгновенияЧМ 2018 — 12:30 378
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