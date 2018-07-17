Азар согласился перейти в Реал

Вингер Челси Эден Азар достиг устной договоренности с представителями мадридского Реала.

Руководство Реала уговорило Азара сменить клуб, сообщает портал RMC.

Азар: Возможно, пришло время сменить клуб

По данным источника, пока бельгиец договорился со "сливочными" устно. Переход в Реал является приоритетом Азара. В то же время Реал пока не достиг договоренности с Челси.

Азар входит в число приоритетных вариантов мадридцев на замену форварду Криштиану Роналду, перешедшего в Ювентус.

Также напомним, что Реал ведет переговоры с Челси по трансферу голкипера Тибо Куртуа.