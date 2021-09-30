Президент "сине-гранатовых" не собирается мириться с провальным стартом в Лиге чемпионов. 0:6 после двух туров могут стоить должности Рональду Куману.

После фиаско в Лиссабоне (0:3 от Бенфики) и возвращения в Барселону президент "блаугранас" еще ночью инициировал встречу руководства в клубном офисе. Горячая дискуссия стартовала сразу после прилета и продолжалась до 4 часов утра, сообщает AS.

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Темой разговора прогнозируемо был тренерский вопрос. Лапорта не стал принимать решение об отставке Рональда Кумана в Лиссабоне, но ситуация складывается так, что дни тренера в Барселоне подходят к завершению. Соответствующее решение об увольнении 58-летнего нидерландца могут принять уже сегодня, 30 сентября.

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Фаворитов на должность нового тренера пока трое – это Хави, Роберто Мартинес и Андреа Пирло. Но именно последний стал едва ли не главным претендентом на назначение наставником Барсы. Кандидатура экс-тренера Ювентуса импонирует лично Лапорте, который видит в Пирло повторение сценария с назначением Франка Райкарда в 2003-м. В пользу Андреа играет и то, что он сейчас безработный, в отличие от других кандидатов.

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