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Мартинес договорился о переходе в Интер – миланский клуб согласился увеличить зарплату бельгийца

16:12 96 Читати українською
Мартинес договорился о переходе в Интер – миланский клуб согласился увеличить зарплату бельгийца
Дрис Мертенс / Stadiumastro

Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс уже в январе может покинуть Наполи и перейти в миланский Интер.

На фоне скандальных событий в Неаполе агент Мертенса уже провел переговоры с "нерадзурри" и даже договорился о заработной плате бельгийца – она ​​вырастет с 4 до 6 миллионов евро в год, информирует Corriere dello Sport. Соглашение будет подписано по схеме 2+1. Также Интер гарантирует, что после завершения контракта у Мертенса будет возможность продолжить карьеру в китайском Цзянсу Сунин.

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Напомним, контракт Мертенса с Наполи рассчитан до лета 2020-го года. Недавно президент "адзурри" Аурелио Де Лаурентис намекнул, что не будет продлевать соглашение с 32-летним футболистом.

В этом сезоне Мартинес сыграл 11 матчей в Серии А и забил 4 гола. Он находится на втором месте списка лучших бомбардиров Наполи за всю историю клуба – 116 голов.

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