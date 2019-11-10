Мартинес договорился о переходе в Интер – миланский клуб согласился увеличить зарплату бельгийца

Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс уже в январе может покинуть Наполи и перейти в миланский Интер.

На фоне скандальных событий в Неаполе агент Мертенса уже провел переговоры с "нерадзурри" и даже договорился о заработной плате бельгийца – она ​​вырастет с 4 до 6 миллионов евро в год, информирует Corriere dello Sport. Соглашение будет подписано по схеме 2+1. Также Интер гарантирует, что после завершения контракта у Мертенса будет возможность продолжить карьеру в китайском Цзянсу Сунин.

Анчелотти и несколько игроков могут покинуть Наполи – клуб опубликовал официальное заявление

Напомним, контракт Мертенса с Наполи рассчитан до лета 2020-го года. Недавно президент "адзурри" Аурелио Де Лаурентис намекнул, что не будет продлевать соглашение с 32-летним футболистом.

В этом сезоне Мартинес сыграл 11 матчей в Серии А и забил 4 гола. Он находится на втором месте списка лучших бомбардиров Наполи за всю историю клуба – 116 голов.

Де Лаурентіс проти всіх, або Літнє божевілля президента Наполі