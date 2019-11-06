Анчелотти и несколько игроков могут покинуть Наполи – клуб опубликовал официальное заявление

Итальянский Наполи опубликовал официальное заявление по поводу конфликтной ситуации, возникшей в клубе после матча Лиги чемпионов против Зальцбурга.

"Что касается поведения игроков 5-го ноября, клуб сообщает, что сделает все возможное, чтобы защитить свои экономические, имущественные, имиджевые и дисциплинарные интересы в соответствующих инстанциях. Клуб также хочет прояснить, что возлагает ответственность за решение о проведении сбора команды на главного тренера Карло Анчелотти. Клуб больше не будет делать заявлений до определенного времени", – говорится в заявлении на официальном сайте Наполи.

Анчелотти и игроки Наполи отказались общаться с прессой после ничьей с Зальцбургом – бунт против Де Лаурентиса

Напомним, президент "адзурри" Аурелио Де Лаурентис решил закрыть команду на базе после поражения от Ромы (1:2) в 11-м туре Серии А. Большинству игроков такая идея очень не понравилась, поэтому после матча Лиги чемпионов против Зальцбурга (1:1) вся команда разъехалась по домам, проигнорировав решение Де Лаурентиса. Также главный тренер команды Карло Анчелотти не явился на регламентированную послематчевую пресс-конференцию.

По информации ряда итальянских изданий, главными инициаторами бунта стали Дрис Мертенс и Хосе Кальехон, с которыми теперь, скорее всего, клуб не будет продлевать контракты.

Отметим, что Наполи провалил старт сезона в Серии А. Команда Анчелотти после 11 туров имеет в своем активе 18 очков и занимает 7 место.

Де Лаурентіс проти всіх, або Літнє божевілля президента Наполі