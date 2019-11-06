toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ИНТЕР БАРСЕЛОНА - СЛАВИЯ ПРАГА

Анчелотти и игроки Наполи отказались общаться с прессой после ничьей с Зальцбургом – бунт против Де Лаурентиса

10:04 110 Читати українською
Анчелотти и игроки Наполи отказались общаться с прессой после ничьей с Зальцбургом – бунт против Де Лаурентиса
Карло Анчелотти / Reuters

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти и его подопечные проигнорировали представителей прессы после матча 4 тура Лиги чемпионов против Зальцбурга (1:1).

44’ Ирвинг Лосано
 
Эрлинг Холанд 11’
11’ Эрлинг Холанд
44’ Ирвинг Лосано

Наставник "партенопейцев" не пришел на традиционную послематчевую пресс-конференцию, а игроки не хотели давать комментарии журналистам, информирует Sky Sport Italia.

Конте – о поражении от Боруссии Д: Я просто в ярости

Таким образом команда продемонстрировала свое недовольство действиями президента клуба Аурелио Де Лаурентиса, который на неделю "закрыл" футболистов на тренировочной базе. Анчелотти тоже критически воспринял такие методы воспитания и стал на сторону подопечных. После матча с Зальцбургом все разъехались по домам, не желая возвращаться на базу для подготовки к матчу Серии А против Дженоа. Наполи также получит штраф от УЕФА за игнорирование обязательных мероприятий с прессой.

К слову, ничья с Зальцбургом стала удовлетворительным результатом для итальянцев. Команде Анчелотти осталось одержать одну победу в двух заключительных турах для гарантированного места в плей-офф. В Серии А дела хуже – 18 очков и седьмая позиция после 11 туров.

Лига чемпионов: Челси расписал сумасшедшую ничью с Аяксом, Ливерпуль одолел Генк, Наполи не справился с Зальцбургом

blog_ava
Динамо Загреб – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Теги
Лига чемпионов Наполи - Зальцбург Карло Анчелотти Карло Анчелотти Аурелио Де Лаурентис Наполи Наполи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
27
мин
Динамо Загреб
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук