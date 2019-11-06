Анчелотти и игроки Наполи отказались общаться с прессой после ничьей с Зальцбургом – бунт против Де Лаурентиса

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти и его подопечные проигнорировали представителей прессы после матча 4 тура Лиги чемпионов против Зальцбурга (1:1).

Наставник "партенопейцев" не пришел на традиционную послематчевую пресс-конференцию, а игроки не хотели давать комментарии журналистам, информирует Sky Sport Italia.

Конте – о поражении от Боруссии Д: Я просто в ярости

Таким образом команда продемонстрировала свое недовольство действиями президента клуба Аурелио Де Лаурентиса, который на неделю "закрыл" футболистов на тренировочной базе. Анчелотти тоже критически воспринял такие методы воспитания и стал на сторону подопечных. После матча с Зальцбургом все разъехались по домам, не желая возвращаться на базу для подготовки к матчу Серии А против Дженоа. Наполи также получит штраф от УЕФА за игнорирование обязательных мероприятий с прессой.

К слову, ничья с Зальцбургом стала удовлетворительным результатом для итальянцев. Команде Анчелотти осталось одержать одну победу в двух заключительных турах для гарантированного места в плей-офф. В Серии А дела хуже – 18 очков и седьмая позиция после 11 туров.

Лига чемпионов: Челси расписал сумасшедшую ничью с Аяксом, Ливерпуль одолел Генк, Наполи не справился с Зальцбургом