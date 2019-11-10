Мертенс домовився про перехід в Інтер – міланський клуб погодився збільшити зарплату бельгійця

Нападник збірної Бельгії Дріс Мертенс вже у січні може покинути Наполі та перейти в міланський Інтер.

На фоні скандальних подій в Неаполі агент Мертенса вже провів переговори з "нерадзуррі" і навіть домовився про заробітну плату бельгійця – вона зросте з 4 до 6 мільйонів євро на рік, інформує Corriere dello Sport. Угода буде підписана за схемою 2+1. Також Інтер гарантує, що після завершення контракту у Мертенса буде можливість продовжити кар'єру в китайському Цзянсу Сунін.

Анчелотті та декілька гравців можуть покинути Наполі – клуб опублікував офіційну заяву

Нагадаємо, контракт Мертенса з Наполі розрахований до літа 2020-го року. Нещодавно президент "адзуррі" Ауреліо Де Лаурентіс натякнув, що не буде продовжувати угоду з 32-річним футболістом.

У цьому сезоні Мертенс зіграв 11 матчів у Серії А та забив 4 голи. Він перебуває на другому місці списку найкращих бомбардирів Наполі за всю історію клубу – 116 голів.

Де Лаурентіс проти всіх, або Літнє божевілля президента Наполі