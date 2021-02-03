Семья Антони Марсьяля переживает неприятный период. Футболисту и его жене регулярно угрожают в соцсетях.

Манчестер Юнайтед решил заняться безопасностью своего игрока после того, как он и его близкие подверглись угрозам в соцсетях, сообщает Daily Mail.

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Руководство клуба предложило помощь форварду в защите его семьи. Для этого планируется, в частности, усилить охрану у дома Марсьяля.

Отметим, ранее с угрозами и расистскими оскорблениями столкнулись еще два игрока МЮ – Маркус Рашфорд и Аксел Туанзебе. Это произошло поле поражения от Шеффилда (1:2) в предыдущем туре АПЛ.

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