Болельщики манкунианцев настолько разъяренные на Антони Марсьяля, что страдают даже близкие форварда.

Мелани, жена нападающего МЮ Антони Марсьяля, получает сообщения со смертельными угрозами от болельщиков "красных дьяволов", сообщает The Sun.

Сульшер подтвердил уход двух игроков из Манчестер Юнайтед

Фаны Юнайтед свирепствуют после позорного поражения своей команды от аутсайдера АПЛ Шеффилд Юнайтед (1:2). Марсьяль не слишком убедительно выглядел в этом поединке, чтои спровоцировало волну хейта.

После 20-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на второй строчке турнирной таблицы.

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