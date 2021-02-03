Родина Антоні Марсьяля переживає неприємний період. Футболісту і його дружині регулярно погрожують у соцмережах.

Манчестер Юнайтед вирішив зайнятись безпекою свого гравця після того, як він і його близькі зазнали погроз у соцмережах, повідомляє Daily Mail.

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Керівництво клубу запропонувало допомогу форварду в убезпеченні його родини. Для цього планують, зокрема, посилити охорону біля дому Марсьяля.

Зауважимо, раніше з погрозами та расистськими образами зіткнулись ще два гравці МЮ – Маркус Рашфорд та Аксел Туанзебе. Це сталось після поразки від Шеффілда (1:2) у попередньому турі АПЛ.

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