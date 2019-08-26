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Марсьяль может сорвать трансфер Санчеса в Интер, – ESPN

14:51 114 Читати українською
Марсьяль может сорвать трансфер Санчеса в Интер, – ESPN
Марсьяль и Санчес / фото из соцсетей

Переход нападающего английского Манчестер Юнайтед Алексиса Санчеса в миланский Интер под угрозой срыва. Судьба трансфера теперь зависит от другого форварда манкунианцев – Антони Марсьяля.

Опытный чилиец может так и не сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

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По информации издания, МЮ взял перерыв в переговорах с Интером о переходе Санчеса. Причина – неопределенность будущего Марсьяля. Француз получил травму бедра в матче против Кристал Пэлас (1:2) на выходных. В ближайшие дни форварда ждет углубленное обследование, которое и определит серьезность травмы. Если она окажется серьезной, то Алексис может вернуться в планы тренера "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера.

Напомним, что "нерадзурри" планировали взять 30-летнего Санчеса в аренду с возможностью выкупа. Часть космической зарплаты чилийца в дальнейшем должен был выплачивать Юнайтед.

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