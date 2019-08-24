Сенсационное поражение Манчестер Юнайтед от Кристал Пэлас в видеообзоре матча – 1:2

Манчестер Юнайтед в матче 3 тура АПЛ дома неожиданно проиграл Кристал Пэлас. Смотрите видео голов и обзор матча.

Англія. Премьер-лига, 3 тур

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 1:2

Голы: Джеймс, 89 – Айю, 32, ван Анхольт, 90+3

Манчестер Юнайтед дома сенсационно уступил Кристал Пэлас, Челси перестрелял Норвич в невероятном поединке

Манчестер Юнайтед в 3 туре АПЛ дома принимал Кристал Пэлас. "Красные дьяволы" проводили время на половине поля соперника, тогда как команда Роя Ходжсона искала свое счастье на контратаках. Искала и нашла. Джеффри Шлуп выиграл верховую борьбу и скинул мяч на Джордана Айю, который выскочил один на один с Давидом Де Хеа.

Манкунианцы увеличили давление после перерыва, и на 89-й минуте Дэниэл Джеймс, казалось бы, спас хотя бы ничью. Но не тут то было. Воспитанник Челси Патрик ван Анхольт сильно пробил под Де Хеа и принес победу "орлам".