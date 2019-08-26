Марсьяль може зірвати трансфер Санчеса в Інтер, – ESPN

Перехід нападника англійського Манчестер Юнайтед Алексіса Санчеса до міланського Інтера під загрозою зриву. Доля трансферу тепер залежить від іншого форварда манкуніанців – Антоні Марсьяля.

Досвідчений чилієць може так і не змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно, повідомляє ESPN.

Сенсаційна поразка Манчестер Юнайтед від Крістал Пелас у відеоогляді матчу – 1:2

За інформацією видання, МЮ взяв перерву в перемовинах із Інтером щодо переходу Санчеса. Причина – невизначеність майбутнього Марсьяля. Француз зазнав ушкодження стегна в матчі проти Крістал Пелас (1:2) на вихідних. У найближчі дні на форварда чекає поглиблене обстеження, яке й визначить серйозність травми. Якщо вона виявиться серйозною, то Алексіс може повернутися до планів керманича "червоних дияволів" Уле Гуннара Сульшера.

Нагадаємо, що "нерадзуррі" планували взяти 30-річного Санчеса в оренду з можливістю викупу. Частину космічної зарплати чилійця надалі мав виплачувати Юнайтед.

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