Марсьяль и Лингард могут восстановиться к матчу против Ливерпуля

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии Антони Марсьяля и Джесси Лингарда.

"Надеюсь, Джесси Лингард будет в порядке. Скорее надеюсь, чем думаю, что Марсьяль будет готов. Им нужно пройти через две тренировки, они еще не тренировались после травмы. У них были восстановительные занятия.

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У нас есть выбор, у Манчестер Юнайтед большой коллектив с хорошими игроками и каждый хочет сыграть в этом матче. Если Марсьяль и Лингард не успеют восстановиться, может быть, мы выставим тот же состав, что в матче с Челси", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Лингард и Марсьяль не помогут Манчестер Юнайтед в матчах с Челси и Ливерпулем

Напомним, Джесси Лингард и Антони Марсьяль получили повреждения в 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Ранее сообщалось, что оба пропустят матчи против Челси и Ливерпуля.