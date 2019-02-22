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Марсьяль и Лингард могут восстановиться к матчу против Ливерпуля

15:04 17 Читати українською
Марсьяль и Лингард могут восстановиться к матчу против Ливерпуля
Джесси Лингард и Антони Марсьяль / Соцсети

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии Антони Марсьяля и Джесси Лингарда.

"Надеюсь, Джесси Лингард будет в порядке. Скорее надеюсь, чем думаю, что Марсьяль будет готов. Им нужно пройти через две тренировки, они еще не тренировались после травмы. У них были восстановительные занятия.

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У нас есть выбор, у Манчестер Юнайтед большой коллектив с хорошими игроками и каждый хочет сыграть в этом матче. Если Марсьяль и Лингард не успеют восстановиться, может быть, мы выставим тот же состав, что в матче с Челси", – цитирует Сульшера Sky Sports.

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Напомним, Джесси Лингард и Антони Марсьяль получили повреждения в 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Ранее сообщалось, что оба пропустят матчи против Челси и Ливерпуля.

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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: Воскресенье 24 февраля 2019

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