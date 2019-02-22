Марсьяль та Лінгард можуть відновитись до матчу проти Ліверпуля

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів про стан Антоні Марсьяля та Джессі Лінгарда.

"Сподіваюся, Джессі Лінгард буде в порядку. Швидше сподіваюся, ніж думаю, що Марсьяль буде готовий. Їм потрібно пройти через два тренування, вони ще не тренувалися після травми. У них були відновлювальні заняття.

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У нас є вибір, у Манчестер Юнайтед великий колектив з хорошими гравцями і кожен бажає зіграти в цьому матчі. Якщо Марсьяль і Лингард не встигнуть відновитися, може бути, ми виставимо той же склад, що в матчі з Челсі", – цитує Сульшера Sky Sports.

Лінгард та Марсьяль не допоможуть Манчестер Юнайтед у матчах з Челсі та Ліверпулем

Нагадаємо, Джессі Лінгард та Антоні Марсьяль отримали пошкодження у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Раніше повідомлялось, що обидва пропустять матчі проти Челсі та Ліверпуля.