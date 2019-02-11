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Марсело рассказал, когда узнал об уходе Роналду из Реала – неожиданное заявление

11 февраля 16:47 513 Читати українською
Марсело рассказал, когда узнал об уходе Роналду из Реала – неожиданное заявление
Марсело и Роналду / AFP

Защитник мадридского Реала Марсело признался, что знал об уходе Криштиану Роналду из мадридского Реала задолго до трансфера в туринский Ювентус.

"Мы готовились к финалу Лиги чемпионов, когда он сказал мне, что уходит. Понимаю, что раньше не рассказывал всей правды журналистам, но это только потому, что мне пришлось", – цитирует Марсело Football Espana.

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Напомним, что летом 2018 года Криштиану Роналду перешел в Ювентус за 100 млн евро плюс бонусы. В течение последних месяцев регулярно появляется информация, что Марсело со следующего сезона присоединится к португальцу. Отметим, что игроки сохранили дружеские отношения даже после трансфера Роналду.

К слову, Марсело имеет действующий контракт с мадридским Реалом до 2022 года.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Марсело Марсело Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Трансферы Реал Мадрид
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