Марсело рассказал, когда узнал об уходе Роналду из Реала – неожиданное заявление

Защитник мадридского Реала Марсело признался, что знал об уходе Криштиану Роналду из мадридского Реала задолго до трансфера в туринский Ювентус.

"Мы готовились к финалу Лиги чемпионов, когда он сказал мне, что уходит. Понимаю, что раньше не рассказывал всей правды журналистам, но это только потому, что мне пришлось", – цитирует Марсело Football Espana.

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Напомним, что летом 2018 года Криштиану Роналду перешел в Ювентус за 100 млн евро плюс бонусы. В течение последних месяцев регулярно появляется информация, что Марсело со следующего сезона присоединится к португальцу. Отметим, что игроки сохранили дружеские отношения даже после трансфера Роналду.

К слову, Марсело имеет действующий контракт с мадридским Реалом до 2022 года.

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