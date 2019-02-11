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Роналду забивает не менее 20 голов уже 13 сезонов подряд

08:50 100 Читати українською
Роналду забивает не менее 20 голов уже 13 сезонов подряд
Криштиану Роналду в объятиях партнеров / ФК Ювентус

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду золотыми буквами вписал свое имя в историю футбола.

Вчера во время матча Серии А против Сассуоло (3:0) нападающий "бьянконери" Криштиану Роналду забил один из голов в этой встрече. Этот мяч стал 20-м для португальца во всех турнирах турнирах за туринский клуб.

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Обладатель "Золотого мяча забивает не менее 20 голов уже 13 сезонов подряд, сообщает Opta. Напомним, на протяжении карьеры Роналду поиграл за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал и Ювентус, где выступает и по сей день.

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Сассуоло
Матч окончен
0 : 3
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