Роналду забивает не менее 20 голов уже 13 сезонов подряд

Англия — 08:00 393
-
"Зинченко отплатил Гвардиоле за доверие", – высокие оценки украинца за матч с Челси, который стал лучшим для него в АПЛ
-
Ребров хочет подписать в Ференцварош форварда сборной Украины уже в ближайшие дниУкраина — 10 фев 780
-
Зинченко отдал классный ассист Стерлингу и помог голу Агуэро – видео результативных действий украинца в матче с ЧелсиАнглия — 10 фев 461
-
Манчестер Сити – Челси: лучший матч Зинченко в Англии, позорное фиаско "Саррибола", рекорды АгуэроАнглия — 10 фев 1682
-
Манчестер Сити – Челси: онлайн-трансляция матча, в котором феерили Зинченко и Агуэро – как это былоАнглия — 10 фев 1722
Все новости