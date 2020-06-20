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Марсело опозорил партнеров на тренировке Реала – эпичный гол пяткой

17:13 - Читати українською
Марсело опозорил партнеров на тренировке Реала – эпичный гол пяткой
Марсело / Фото AS

Защитник Реала Марсело дает фору молодым исполнителям мадридского клуба.

Бразильская техника не покидает Марсело даже вне официальных матчей.

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На одной из тренировок мадридского клуба 32-летний защитник мастерски принял мяч, обвел нескольких соперников и отправил пятой "круглого" в сетку ворот.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Марсело провел 12 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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