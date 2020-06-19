"Как можно из Зари переехать в Реал?" – карьера Лунина поражает Леднева

Хавбек Зари Богдан Леднев вспомнил совместные выступления с голкипером Реала Андреем Луниным в Днепре.

"Я с 16 лет пытался оставаться тренировать удары, штрафные. В Днепре, когда еще был Лунин, ему постоянно пробивал.

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Конечно, никто не мог подумать о Реале – это космос. Но видно было, что у него есть будущее. Но это, если честно, на мой взгляд, уникальная ситуация. Как можно из Зари в Реал выехать? Если у него получилось, значит, думаю, все возможно", – рассказал Леднев в программе Бомбардир.

Напомним, летом 2018-го Заря продала Андрея Лунина Реалу за 8,5 млн евро.

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