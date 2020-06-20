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Марсело зганьбив партнерів на тренуванні Реала – епічний гол п'ятою

17:13 - Читать на русском
Марсело зганьбив партнерів на тренуванні Реала – епічний гол п'ятою
Марсело / Фото AS

Захисник Реала Марсело дає фору молодим виконавцям мадридського клубу.

Бразильська техніка не покидає Марсело навіть поза офіційними матчами.

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На одному з тренувань мадридського клубу 32-річний захисник майстерно прийняв м'яч, обвів кількох суперників і відправив п'ятою "круглого" у сітку воріт.

У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії Марсело провів 12 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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