Марсело зганьбив партнерів на тренуванні Реала – епічний гол п'ятою

Захисник Реала Марсело дає фору молодим виконавцям мадридського клубу.

Бразильська техніка не покидає Марсело навіть поза офіційними матчами.

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На одному з тренувань мадридського клубу 32-річний захисник майстерно прийняв м'яч, обвів кількох суперників і відправив п'ятою "круглого" у сітку воріт.

У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії Марсело провів 12 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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