Защитник Реала Марсело не смог вылететь на поединок 3-го тура чемпионата Испании против Бетиса, сообщает издание Marca.

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Бразилец накануне попал в заявку своей команды на матч, однако во время последней тренировки получил травму спины, из-за чего вынужден был остаться в Мадриде.

Сроки восстановления игрока пока неизвестны, однако главный тренер команды Зинедин Зидан не рассчитывает на своего защитника как минимум в двух следующих матчах (27 сентября против Бетиса и 30-го – против Вальядолида). Отмечается, что позицию Марсело на поле, как и в матче с Реал Сосьедадом, закроет Ферлан Менди.

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