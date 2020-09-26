Марсело не допоможе Реалу у найближчих матчах Ла Ліги
Бразильський оборонець "вершкових" Марсело травмувався напередодні чергового туру Прімери.
Захисник Реала Марсело не зміг вилетіти на поєдинок 3-го туру чемпіонату Іспанії проти Бетіса, повідомляє видання Marca.
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Бразилець напередодні потрапив до заявки своєї команди на матч, однак під час останнього тренування отримав травму спини, через що змушений був залишитись у Мадриді.
Терміни відновлення гравця поки невідомі, однак головний тренер команди Зінедін Зідан не розраховує на свого оборонця як мінімум у двох наступних матчах (27 вересня проти Бетіса і 30-го – проти Вальядоліда). Зазначається, що позицію Марсело на полі, як і у матчі з Реал Сосьєдадом, закриє Ферлан Менді.
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