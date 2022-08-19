Ницца серьезно заинтересована в услугах 34-летнего бразильца, сообщает Foot Mercato.

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Марсело простился с Реалом в конце сезона, но за лето так и не нашел себе новую команду. Начали появляться слухи о завершении карьеры, однако солнечное побережье Франции может соблазнить защитника. Ницца как раз ищет игрока на левый фланг обороны. Два кандидата сорвались из-за слишком большой цены, а в случае с Марсело нужно будет договариваться только по зарплате.

Добавим, что в межсезонье Ницца уже успела пригласить других статусных ветеранов – голкипера Каспера Шмейхеля и хавбека Аарона Рэмзи.

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