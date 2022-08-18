Мадридский клуб серьезно готовится к потере Казэмиро, который может перейти в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед добавил Реалу хлопот. Англичане решили подписать Каземиро и преуспевают в переговорах. Удвоение зарплаты и контракт на 5 лет – такое предложение соблазнило Казэмиро. Он настроен сменить чемпионат.

Манчестер Юнайтед бросил все силы на борьбу за Каземиро – Реал не будет препятствовать

Реал уже готовится к потере ключевого полузащитника. Мадрид составил список потенциальных замен и выделил приоритетный вариант. Им стал Бруно Гимараес, сообщает AS. 24-летний бразилец имеет также испанское гражданство, поэтому не будет считаться легионером.

Бруно зимой перешёл из Лиона в Ньюкасл за 45 миллионов и сразу покорил АПЛ. За полгода Гимараес превратился в лидера полузащиты Ньюкасла, с которым выдал серию шикарных результатов и забил 5 голов.