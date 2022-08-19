Ніцца серйозно зацікавлена у послугах 34-річного бразильця, стверджує Foot Mercato.

Реал планує замінити Каземіро іншим бразильцем, який став відкриттям АПЛ

Марсело попрощався з Реалом в кінці сезону, але за літо так і не знайшов собі нову команду. Почали з'являтися чутки про завершення кар'єри, однак сонячне узбережжя Франції може спокусити захисника. Ніцца саме шукає гравця на лівий фланг оборони. Двоє кандидатів зірвались через надто велику ціну, а у випадку з Марсело потрібно буде домовлятися лише про зарплату.

Додамо, що у міжсезоння Ніцца вже встигла запросити інших статусних ветеранів – голкіпера Каспера Шмейхеля та хавбека Аарона Ремзі.

Реал здобув вольову перемогу у важкому матчі проти Альмерії – джокер Анчелотті врятував Мадрид першим дотиком