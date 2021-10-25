Болельщики Марселя могут лишить свою любимую команду очков в турнирной таблице.

Дисциплинарный комитет Лиги 1 продолжит расследование инцидентов в матче между провансальцами и ПСЖ (0:0), информирует RMC Sport.

Фанат Марселя остановил Месси в перспективной контратаке ПСЖ – достойная реакция аргентинца

В течение поединка домашние фанаты забрасывали Неймара зажигалками и другим мусором, а атаку Лионеля Месси прервал стрикер. Этих нарушений может оказаться достаточно для лишения одного очка, как это уже случилось с Ниццей. Кроме того, у болельщиков Марселя было условное наказание за выходки в гостевом матче против Анже.

Если команду Сампаоли действительно лишат хотя бы одного пункта, то она пропустит Ренн на четвертую строчку.

ПСЖ в меньшинстве удержал ничью в игре с Марселем – страдания Неймара и Месси от агрессии фанатов, два отмененных гола