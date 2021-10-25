Лионель Месси пока что не может забить в чемпионате Франции. Мешают даже болельщики.

ПСЖ в воскресенье расписал нулевую ничью с Марселем в центральном матче французского уик-энда. Во втором тайме Месси в фирменном стиле разгонял контратаку, однако вынужден был остановиться из-за стрикера.

Осечка Месси и Ко в видеообзоре матча Марсель – ПСЖ

Фанат Марселя выбежал на поле и направился к мячу. Лионель спокойно воспринял вторжение – просто обнял болельщика и дождался стюардов. Когда стрикера вывели, игра продолжилась.

WHAT IS THIS NONSENSE ????

MESSI WAS ON AN ATTACK, AND A FAN/PITCH INVADER COMES INTO THE FIELD TO INTERRUPT HIM ???

WHERE IS THE SECURITY?????

This game between PSG and Marseille…



pic.twitter.com/mIXZCBhBaw — Ziad is in less pain  (@Ziad_EJ) October 24, 2021

Месси уже забивал за ПСЖ в Лиге чемпионов, но на внутренней арене пока не отличался. Ничья в Ле Классик никак не повлияла на перспективы ПСЖ. Парижане сохранили комфортное лидерство.

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