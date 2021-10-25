Вболівальники Марселя можуть позбавити свою улюблену команду очок в турнірній таблиці.

Дисциплінарний комітет Ліги 1 продовжить розслідування інцидентів у матчі між провансальцями і ПСЖ (0:0), інформує RMC Sport.

Фанат Марселя зупинив Мессі у перспективній контратаці ПСЖ – гідна реакція аргентинця

Упродовж поєдинку домашні фанати закидували Неймара запальничками та іншим сміттям, а атаку Ліонеля Мессі перервав стрікер. Цих порушень може виявитися достатньо для стягнення одного очка, як це вже трапилось з Ніццою. Крім того, у вболівальників Марселя було умовне покарання за вибрики у гостьовому матчі проти Анже.

Якщо команду Сампаолі справді позбавлять бодай одного пункту, то вона пропустить Ренн на четверту сходинку.

ПСЖ в меншості втримав нічию у грі з Марселем – страждання Неймара та Мессі від агресії фанатів, два скасованих голи