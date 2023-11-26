В рамках программы дня в 14-м туре Ла Лиги запланировано несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 14-й тур

Вильярреал – Осасуна – 3:1

Голы: Моралес, 57, 71, 80 – Катена, 78

Реал Сосьедад – Севилья – начало в 17:15

Бетис – Лас-Пальмас – начало в 22:00

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Вильярреал в дебютном матче под руководством Марселино в Ла Лиге одержал эффектную победу. "Жертвой" стала Осасуна, а героем оказался Моралес – с 57-й по 80-ю минуту Хосе Луис оформил хет-трик. Таким образом, 36-летний ветеран забил свои первые голы в чемпионате с 8 апреля. Примечательно, что четыре дня назад Моралес оформил дубль в кубковом поединке с Саморой, чем принес победу (2:1).

Благодаря своему успеху "жёлтая субмарина" поднялась с 15-й на 12-ю позицию в турнирной таблице. Осасуна отстает на один зачетный балл.

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