В рамках програми дня у 14-му турі Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 14-й тур

Вільяреал – Осасуна – 3:1

Голи: Моралес, 57, 71, 80 – Катена, 78

Реал Сосьєдад – Севілья – початок о 17:15

Бетіс – Лас-Пальмас – початок о 22:00

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Вільяреал у дебютному матчі під керівництвом Марселіно в Ла Лізі здобув ефектну перемогу. "Жертвою" стала Осасуна, а героєм виявився Моралес – із 57-ї по 80-ту хвилину Хосе Луїс оформив хет-трик. Таким чином, 36-річний ветеран забив свої перші голи у чемпіонаті з 8 квітня. Цікаво, що чотири дні тому Моралес оформив дубль у кубковому поєдинку з Саморою, чим приніс перемогу (2:1).

Завдяки своєму успіху "жовта субмарина" піднялась з 15-ї на 12-ту позицію в турнірній таблиці. Осасуна відстає на один заліковий бал.

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