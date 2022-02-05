Марсель разбил Анже в поединке 23 тура Лиги 1. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Франции 2021/22, 23-й тур

Марсель – Анже – 5:2

Голы: Милик, 18, 70, 78, Жерсон, 21, Ундер, 85 – Фульджини, 8, Бенталеб, 11

Настоящее безумие выдали Марсель и Анже. Гости неожиданно повели в счете в дебюте встречи – до 11 минуты отличились Фульджини и Бенталеб. Впрочем, уже к 21 минуте счет стал равным благодаря усилиям Милика и Жерсона.

Лион совершил камбэк в скандальном матче с Марселем – "олимпийцы" не смогли выйти на второе место Лиги 1

А после перерыва французский гранд добил соперника. Милик стал главным героем, забив еще дважды, а Ундер поставил точку во встрече на 85-й минуте.

Таким образом, Марсель набрал 43 очка и вернулся на второе место – отставание от ПСЖ составляет 10 пунктов. Анже с 29 зачетными баллами остался двенадцатым.

Миколенко готується дебютувати в оновленому Евертоні, дербі делла Мадонніна, повернення Маліновського – анонс вікенду