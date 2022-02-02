Лига 1, 14-й тур

Лион – Марсель – 2:1

Голы: Шакири, 76, Дембеле, 89 – Гендузи, 10

Первая попытка провести матч в запланированное регламентом время завершилась скандалом, когда в голову Пайе бросили бутылку . За это Лион оштрафовали снятием одного очка и двумя поединками без зрителей.

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Эта встреча тоже проходила при пустых трибунах. Марсель вишел более настроенным на поединок и забил первым. Гендузи после подачи на ближнюю от Пайе головой переправил мяч за воротничок Лопешу. Лион такое развитие событий не устраивал и они начали давить. Подопечные Петера Боса действительно командно выглядели замечательно, заставляли оппонента ошибаться и... оформили камбек.

Сначала Густо промчался по флангу, подал, а низенький Шакири головой из района 11-метровой отметки сравнял ситуацию на табло. Через несколько минут победу для "мальчишек" вырвал Дембеле, только накануне оправившийся от ковида. Джердан Шакири роскошным пасом забросил мяч за оборону, Мусса эффектно развернулся и не менее красиво опрокинул кипера.

Победа позволила Лиону (34 очка) подняться с 11-го на 7-е место турнирной таблицы Лиги 1. Марсель не сумел выйти на второе место, а потому остался с 40 пунктами третьим.

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