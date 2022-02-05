Марсель розбив Анже у поєдинку 23-го туру Ліги 1. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Франції 2021/22, 23-й тур

Марсель – Анже – 5:2

Голи: Мілік, 18, 70, 78, Жерсон, 21, Ундер, 85 – Фульджіні, 8, Бенталеб, 11

Справжнє божевілля видали Марсель та Анже. Гості несподівано повели в рахунку в дебюті зустрічі – до 11 хвилини відзначились Фульджіні та Бенталеб. Втім, вже до 21 хвилини рахунок став рівним завдяки зусиллям Міліка та Жерсона.

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А по перерві французький гранд добив суперника. Мілік став головним героєм, забивши ще двічі, а Ундер поставив крапку в зустрічі на 85 хвилині.

Таким чином, Марсель набрав 43 очки та повернувся на другу сходинку – відставання від ПСЖ становить 10 пунктів. Анже з 29 заліковими балами залишився дванадцятим.

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