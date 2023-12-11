Состоялись заключительные матчи 15-го тура чемпионата Франции. Результаты и обзор встреч в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 15 тур

Ницца – Реймс – 2:1

Голы: Лоборд, 55, Бога, 82 – Абельхамид, 78

Клермон – Лилль – 0:0

Метц – Брест – 0:1

Гол: Ле Дуарон, 75

Страсбург – Гавр – 2:1

Голы: Эмега, 21, Силла, 90+7 – Сальмье, 49

Лион – Тулуза – 3:0

Голы: Ляказетт, 24, 28, 79

Лорьян – Марсель – 2:4

Голы: Февр, 41, Менди, 52 – Мбэмба, 3, Обамеянг, 9, 42, Балерди, 33

Удаление: Клос, 80

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Ницца вернула себе вторую строчку в таблице, обыграв Ренн. Впервые с сентября отметился голом Лаборд. Реймс пытался отыграться, но все попытки были тщетными.

Лилль не смог справиться с одним из аутсайдеров чемпионата. Команда Фонсеки допустила у своих ворот достаточно много моментов, сыграв в обороне ненадежно. Клермону не хватило эффективности для того, чтобы наказать Лилль за расточительность.

Страсбур выгрыз победу на последних секундах у Гавра. Снова за эльзасцев отличился Эмега, для которого гол стал четвертым в Лиге 1. Эдуард Соболь на поле не появился. Патрик Виейра продолжает игнорировать украинца.

Лион пребывает в небывалом кризисе. Команда до сих пор не может выбраться из зоны вылета. В Марселе "ткачи" проиграли со счетом 3:0. Дома против Тулузы Лион отреагировал. Впервые команда не пропустила гол в этом сезоне. А Ляказетт оформил хет-трик и принес важные три очка.

Шоу устроил Марсель, который перешел на схему 3-5-2. Еще до перерыва команда Гаттузо оформила комфортное преимущество в 4 мяча. Впрочем, Лорьян не собирался сдаваться. Февр отыграл один гол, а Бенжамен Менди второй. В итоге матч закончился со счетом 4:2 в пользу Марселя.