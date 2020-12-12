Франция. 14 тур

Марсель – Монако – 2:1

Голы: Товен, 5, Бенедетто, 13 – Бен-Йеддер, 79 (п)

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Марсель продолжил свою победную серию в чемпионате до шести матчей подряд. Фактически победу гарантировали Товен и Бенедетто уже за первые 13 минут – форварды оформили по голу и ассисту.

Монако сумел отыграть один мяч лишь в конце поединка. Это все тот же Товен опасно сыграл против Бен-Йеддера – пенальти. Наказание исполнил сам пострадавший, но на большее гостей не хватило.

Таким образом Марсель набрал 27 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У ПСЖ на одно очко больше, но команда Томаса Тухеля сыграла на матч больше. Соответственно, провансальцы имеют вполне реальные шансы выйти в лидеры. Монако остался пятым.

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