Марсель удержал победу над Монако и поднялся на второе место – лидерство ПСЖ в большой опасности
Марсель победил Монако в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Франция. 14 тур
Марсель – Монако – 2:1
Голы: Товен, 5, Бенедетто, 13 – Бен-Йеддер, 79 (п)
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Марсель продолжил свою победную серию в чемпионате до шести матчей подряд. Фактически победу гарантировали Товен и Бенедетто уже за первые 13 минут – форварды оформили по голу и ассисту.
Монако сумел отыграть один мяч лишь в конце поединка. Это все тот же Товен опасно сыграл против Бен-Йеддера – пенальти. Наказание исполнил сам пострадавший, но на большее гостей не хватило.
Таким образом Марсель набрал 27 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У ПСЖ на одно очко больше, но команда Томаса Тухеля сыграла на матч больше. Соответственно, провансальцы имеют вполне реальные шансы выйти в лидеры. Монако остался пятым.
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