"Вы знаете, что мы уважаем другие клубы и хотим, чтобы другие клубы уважали нас.

Венгер объяснил, почему потенциальный переход Месси в ПСЖ выглядит нереальным

Для меня Месси – игрок Барселоны. Мы уважаем Барселону. Сегодня мы не можем об этом говорить", – сказал президент ПСЖ в комментарии RMC Sport.

Заметим, в последнее время набирают обороты слухи о возможном переходе Лионеля Месси в ПСЖ. Ранее одним из претендентов на звездного аргентинца называли и Манчестер Сити. Контракт Лео с Барселоной действует до 30 июня 2021 года.

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