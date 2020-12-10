Президент ПСЖ неоднозначно ответил на слухи о трансфере Месси
Президент парижского гранда Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию об интересе ПСЖ к персоне Лионеля Месси.
"Вы знаете, что мы уважаем другие клубы и хотим, чтобы другие клубы уважали нас.
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Для меня Месси – игрок Барселоны. Мы уважаем Барселону. Сегодня мы не можем об этом говорить", – сказал президент ПСЖ в комментарии RMC Sport.
Заметим, в последнее время набирают обороты слухи о возможном переходе Лионеля Месси в ПСЖ. Ранее одним из претендентов на звездного аргентинца называли и Манчестер Сити. Контракт Лео с Барселоной действует до 30 июня 2021 года.
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