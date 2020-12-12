Марсель переміг Монако в рамках 14-го туру чемпіонату Франції. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Франція. 14 тур

Марсель – Монако – 2:1

Голи: Товен, 5, Бенедетто, 13 – Бен-Єддер, 79 (п)

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Марсель продовжив свою переможну серію у чемпіонаті до шести матчів поспіль. Фактично перемогу гарантували Товен і Бенедетто вже за перші 13 хвилин – форварди оформили по голу та асисту.

Монако зумів відіграти один м'яч лише наприкінці поєдинку. Це все той же Товен небезпечно зіграв проти Бен-Єддера – пенальті. Покарання виконав сам постраждалий, але на більше гостей не вистачило.

Таким чином Марсель набрав 27 очок та піднявся на друге місце в турнірній таблиці. ПСЖ має на одне очко більше, але команда Томаса Тухеля зіграла на матч більше. Отже, провансальці мають цілком реальні шанси вийти в лідери. Монако залишився п'ятим.

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