Лига конференций, 1/8 финала, ответные матчи

АЗ – Буде-Глимт – 2:2 (дополнительное время, первый матч – 1:2)

Голы: Павлидис, 18, 30 – Пеллегрино, 26, Сампстед, 105+1

Базель – Марсель – 1:2 (1:2)

Голы: Ндое, 63 – Ундер, 74, Ронжье, 90+3

Нереализованный пенальти: Харит, 35 (М)

Ренн – Лестер – 2:1 (0:2)

Голы: Бурижо, 8, Тэт, 76 – Фофана, 51

Копенгаген – ПСВ – 0:4 (4:4)

Голы: Захави, 10, 79, Гетце, 35, Мадуэке, 90+1

АЗ и Буде-Глимт обменялись победами 2:1 в основное время, поэтому в Алкмаре пришлось играть овертаймы. В них сильнее оказалась заполярная сенсация, продолжающая свой еврокубковый поход.

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Марсель и Лестер удержали преимущество, которое добывали в домашних стенах. Провансальцы могли гораздо спокойнее сдерживать Базель, если бы Харит реализовал пенальти. После перерыва Ндое добавил нервов команде Сампаоли, однако точные удары Ундера и Ронжье позволили Марселю идти дальше.

Лестер выбил Ренн благодаря спасительному голу Уэсли Фофана. Следует отметить, что французский центрбек "лисов" только оправился от ужасной травмы колена и впервые вышел на поле после 7 месяцев реабилитации.

Интриги совсем не было в паре Копенгагена и ПСВ. "Фермеры" выполнили голевую норму первого ураганного матча, а вот датчане дома почему-то замолчали – 0:4.

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