Ліга конференцій, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

АЗ – Буде-Глімт – 2:2 (додатковий час, перший матч – 1:2)

Голи: Павлідіс, 18, 30 – Пеллегріно, 26, Сампстед, 105+1

Базель – Марсель – 1:2 (1:2)

Голи: Ндоє, 63 – Ундер, 74, Ронж'є, 90+3

Нереалізований пенальті: Харіт, 35 (М)

Ренн – Лестер – 2:1 (0:2)

Голи: Буріжо, 8, Тет, 76 – Фофана, 51

Копенгаген – ПСВ – 0:4 (4:4)

Голи: Захаві, 10, 79, Гьотце, 35, Мадуеке, 90+1

АЗ і Буде-Глімт обмінялися перемогами 2:1 у основний час, тому в Алкмаарі довелося грати овертайми. У них сильнішою виявилася заполярна сенсація, яка продовжує свій єврокубковий похід.

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Марсель та Лестер втримали перевагу, яку здобували у домашніх стінах. Провансальці могли значно спокійніше стримувати Базель, якби Харіт реалізував пенальті. По перерві Ндоє додав нервів команді Сампаолі, однак точні удари Ундера і Ронж'є дозволили Марселю крокувати далі.

Лестер вибив Ренн завдяки рятівному голу Уеслі Фофана. Слід зауважити, що французький центрбек "лисів" щойно оговтався від жахливої травми коліна і вперше вийшов на полі після 7 місяців реабілітації.

Інтриги зовсім не було у парі Копенгагена і ПСВ. "Фермери" виконали гольову норму першого ураганного матчу, а от данці вдома чомусь замовкли – 0:4.

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