Аталанта тайм страждала, але здобула результат

Аталанта могла вирішити долю протистояння ще в першому матчі, але реалізувала далеко не всі свої моменти та пропустила з нічого другий гол. Інтрига збереглася. Щоправда, шанси Байєра на камбек все одно були невисокими, адже на вихідних лідер команди Флоріан Вірц порвав хрести на лівому коліні. А найкращий бомбардир Патрік Шик не встиг залікувати свою травму.

Маліновський виграв для Аталанти матч Ліги Європи – Байєр на голову слабший, але інтрига жива

Бергамаски до перерви грали краще за суперника, однак епізодичні провали нікуди не зникли. Байєр міг забити по швидкому голу в кожному з таймів, якби Діабі, двічі опинившись перед воротами, пробив повз голкіпера. В Аталанти не клеїлася гра в останній третині поля. Маліновський і Мурієль не могли знайти один одного пасом, хоча зазвичай демонструють прекрасну взаємодію.

Аталанта жахливо провела другий тайм і мала пропускати. Навіть не раз. Виручив голкіпер – Муссо виграв нереальну дуель в Діабі та витягнув з-під поперечини удар Демірбая з кутового. А потім добре грав на виходах. Байєр продовжував насідати, гостро розігруючи кутові (Та раз по раз вигравав повітря). Чудовий шанс мав Андріх.

Гості виглядали деморалізованими, а Джан П'єро Гасперіні поглинала лють. Його команда не могла навіть перехопити м'яч. Статистика других 45 хвилин гарно передає картину гри: 76% на 24% за володінням, 12:3 за ударами. Однак вже в компенсований час Аталанта зробила один укол і вирвала перемогу. Бога, який вийшов замість Маліновського, пройшов кількох опонентів і поклав переможний гол!

Важкий матч і хороша оцінка для Маліновського

Роль українця в структурі Аталанти останнім часом незмінна. Він грає в атаці ближче до правого флангу поруч з Копмейнерсом і Мурієлем. Байєр не давав Руслану багато часу та простору на прийняття рішень. Як наслідок, кожен другий пас був неточним. У нього взагалі було мало можливостей, щоб загострювати гру. Переважно зі стандартів – Маліновському знову віддали кутові з правого флангу.

Маліновський двічі розрядив свою гармату, але в першому епізоді м'яч полетів у руки голкіперу, а в другому – від стінки полетів за межі поля. Руслану не вистачило навичок форварда, щоб встигнути на простріли Мурієля та Копмейнерса. Важкий матч для Аталанти, важкий Маліновський. Гасперіні зняв українця вже на 65 хвилині. Можна зрозуміти тренера.

Маліновський дуже добре проявив себе у боротьбі. Партнери шукали його довгими передачами, а Руслан чудово чіплявся за м'яч, ставив корпус і заробляв фоли. У підсумку – 78% виграних єдиноборств. Ще пригадується відчайдушний підкат українця, коли вдалося заблокувати удар Діабі. Оцінка від SofaScore – 7.3, одна з найкращих в команді.

Аталанта підіграє окупантам, ретранслюючи стереотипи "руского міра" про Україну – Маліновський на боці правди