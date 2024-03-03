Лига 1, 24 тур

Реймс – Лилль – 0:1

Гол: Дэвид, 56

Клермон – Марсель – 1:5

Голы: Бутобба, 53 – Ндиайе, 23, Обамеянг, 59, Клос, 67, Луис Энрике, 80, Мумбанья, 90+1

Лилль не изменяет своим качелям, чередуя победы с поражениями 5 туров подряд. На сей раз была неделя радости, потому подопечные Фонсеки разобрались с прямым конкурентом – Реймсом. Для этого хватило грубой ошибки Абдельхамида. 36-летний капитан Реймса не увидел Дэвида и слабым пасом подарил лучшему бомбардиру Лилля выход на 12-й гол в чемпионате. "Доги" подвинули Ниццу с четвертой строчки, которая дает право на квалификацию Лиги чемпионов.

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Марсель продолжил победное шествие под руководством Жана-Луи Гассе. Новый тренер провансальцев выбил Шахтер из еврокубков, а в чемпионате начал с двух разгромов. Клермон час оказывал достойное сопротивление, однако под занавес встречи худшая команда Лиги 1 развалилась.

5:1 – Марсель приближается к плотной группе претендентов на ЛЧ и имеет хорошие шансы исправить ситуацию после хаотичного Дженнаро Гаттузо.

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