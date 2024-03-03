Марсель продолжает шоу после Шахтера, дикий ляп вывел Фонсеку в зону ЛЧ: Лига 1
Состоялись 2 матча в рамках 24-го тура чемпионата Франции.
Лига 1, 24 тур
Реймс – Лилль – 0:1
Гол: Дэвид, 56
Клермон – Марсель – 1:5
Голы: Бутобба, 53 – Ндиайе, 23, Обамеянг, 59, Клос, 67, Луис Энрике, 80, Мумбанья, 90+1
Лилль не изменяет своим качелям, чередуя победы с поражениями 5 туров подряд. На сей раз была неделя радости, потому подопечные Фонсеки разобрались с прямым конкурентом – Реймсом. Для этого хватило грубой ошибки Абдельхамида. 36-летний капитан Реймса не увидел Дэвида и слабым пасом подарил лучшему бомбардиру Лилля выход на 12-й гол в чемпионате. "Доги" подвинули Ниццу с четвертой строчки, которая дает право на квалификацию Лиги чемпионов.
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Марсель продолжил победное шествие под руководством Жана-Луи Гассе. Новый тренер провансальцев выбил Шахтер из еврокубков, а в чемпионате начал с двух разгромов. Клермон час оказывал достойное сопротивление, однако под занавес встречи худшая команда Лиги 1 развалилась.
5:1 – Марсель приближается к плотной группе претендентов на ЛЧ и имеет хорошие шансы исправить ситуацию после хаотичного Дженнаро Гаттузо.
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