Ліга 1, 24 тур

Реймс – Лілль – 0:1

Гол: Девід, 56

Клермон – Марсель – 1:5

Голи: Бутобба, 53 – Ндіає, 23, Обамеянг, 59, Клос, 67, Луїс Енріке, 80, Мумбанья, 90+1

Лілль не зраджує своїм гойдалкам, чергуючи перемоги з поразками 5 турів поспіль. Цього разу був тиждень радощів, тому підопічні Фонсеки розібралися з прямим конкурентом – Реймсом. Для цього вистачило грубої помилки Абдельхаміда. 36-річний капітан Реймса не побачив Девіда і слабким пасом подарував найкращому бомбардиру Лілля вихід на 12-й гол в чемпіонаті. "Доги" посунули Ніццу з четвертої сходинки, яка дає право на кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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Марсель продовжив переможну ходу під керівництвом Жана-Луї Гассе. Новий тренер провансальців вибив Шахтар з єврокубків, а в чемпіонаті розпочав з двох розгромів. Клермон годину чинив гідний спротив, проте під завісу зустрічі найгірша команда Ліги 1 розвалилася.

5:1 – Марсель наближається до щільної групи претендентів на ЛЧ і має хороші шанси виправити ситуацію після хаотичного Дженнаро Гаттузо.

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