Болельщика провансальцев обманули мошенники. Его убедили, что он общается в Facebook с президентом Марселя Пабло Лонгорией.

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Как сообщает BFM Marseille Provence, фанат отдал 15 тысяч евро и обещал еще 80 тысяч в обмен на помощь. Несмотря на то, что болельщик знает, что его обманули, он до сих пор считает, что общался с настоящим Пабло Лонгорией.

Напомним, что Марсель находится сейчас на девятом месте с 33 баллами.

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