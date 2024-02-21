Головний тренер Марселя Жан-Луї Гассе зможе розраховувати на одного з лідерів команди.

Провансальці зіграють матч-відповідь з Шахтарем у плей-офф Ліги Європи в четвер, 22 лютого. Наставник Марселя зможе включити в заявку одного з провідних півзахисників команди.

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Як повідомляє L'equipe, Жордан Верету повернувся до повноцінних тренувань. Лідер провансальців не грав через травму з 27 січня. З іншого боку Гассе не зможе розраховувати на центрального захисника Лео Балерді, який пропустить матч проти "гірників" через дискваліфікацію.

Нагадаємо, перша гра між Шахтарем та Марселем закінчилася внічию 2:2.

До слова, Жордан Верету провів за провансальців 28 матчів у всіх турнірах. В активі півзахисника чотири голи та п'ять результативних передач.

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