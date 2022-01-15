"Олимпийцы" в ближайшее время будут вынуждены обходиться без усиления из-за своей опрометчивости.

ФИФА запретила Марселю подписывать новых игроков в ближайшие два трансферных окна. Постановление вступит в силу летом, сообщает L'Equipe .

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Это решение было принято из-за трансфера Папе Гуйе из Гавра в 2020-м. Сенегалец подписал контракт с Уотфордом, но менее чем через сутки присоединился к Марселю. Теперь клуб должен выплатить англичанам компенсацию в размере 2,5 млн евро. Гуйе отстранили от футбола на 4 месяца.

Французский клуб будет оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде. Туда также направит обращение и Уотфорд, желающий вместо 2,5 млн получить аж 10 миллионов компенсации.

К слову, в этом сезоне Папе Гуйе провел в футболке "олимпийцев" 22 поединка, в которых раз ассистировал. А вот 10 января опорный хавбек принимал участие в победном поединке Кубка африканских наций против Зимбабве (1:0).