Нападающий Седрик Бакамбу снова будет выступать в Европе после китайских "заработков".

Марсель на своем официальном сайте объявил о подписании 30-летнего конголезца. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Бакамбу стал звездой в Вильярреале, за который провел 105 матчей и забил 47 голов. Зимой 2018-го нападающий соблазнился щедрым предложением Бэйцзин Гоань. Форвард задержался в Китае на 4 года, хотя его постоянно связывали с возвращением в Европу. В частности, Барселона дважды была в шаге от подписания Бакамбу, но возникали проблемы.

Добавим, что сейчас Марсель идет третьим в турнирной таблице чемпионата Франции, претендуя на зону Лиги чемпионов.

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