"Олімпійці" найближчим часом будуть змушені обходитись без підсилення через свою необачність.

ФІФА заборонила Марселю підписувати нових гравців у найближчі два трансферні вікна. Постанова набере чинності влітку, повідомляє L’Equipe.

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Це рішення було ухвалене через трансфер Папе Гуйє з Гавра в 2020-му. Сенегалець підписав контракт з Уотфордом, але менш ніж за добу приєднався до Марселя. Тепер клуб повинен виплатити англійцям компенсацію у розмірі 2,5 млн євро. Гуйє ж відсторонили від футболу на 4 місяці.

Французький клуб буде оскаржувати рішення в Спортивному арбітражному суді. Туди також направить звернення й Уотфорд, який хоче замість 2,5 млн отримати аж 10 мільйонів компенсації.

До слова, цього сезону Папе Гуйє провів у футболці "олімпійців" 22 поєдинки, у яких раз асистував. А от 10 січня опорний хавбек брав участь в переможному поєдинку Кубка африканських націй проти Зімбабве (1:0).

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